Посольство России назвало недружественными меры США против российской диаспоры

Посольство России в Вашингтоне заявило, что допросы ы и обыски представителей российской диаспоры в США сотрудниками ФБР рассматриваются как недружественные по отношению к Москве.

Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) в четверг заявил, что структура приостанавливает работу. Это связано с беспрецедентным давлением на представителей русскоязычной общины со стороны властей США.

Дипломаты отмечают, что своими действиями США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, участвовать в сохранении культурного и языкового наследия. Их общественная деятельность носит абсолютно открытый и прозрачный характер, подчеркнули в посольстве.

КСОРС старался укрепить взаимопонимание между россиянами и американцами, стараясь внести вклад в нормализацию двусторонних связей». В посольстве указали, что позиция Москвы по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до властей США.