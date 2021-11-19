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Bloomberg: в случае нападения России на Украину «СП-2» будет уничтожен

Политика
/ Обновлено: 19 ноября 2021 07:08
Bloomberg: в случае нападения России на Украину «СП-2» будет уничтожен

В случае полномасштабного российского вторжения на Украину газопроводу «Северный поток — 2» грозит «гарантированное уничтожение», заявил обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg.

Это повлечет подрыв «кропотливо выстроенных отношений» России с Западом, считает Бершидский.

«"Северный поток — 2", безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину", — написал обозреватель.

Бершидский считает, что «менее масштабная операция» России сдвинула бы сроки запуска «Северного потока — 2». Этим бы непременно воспользовались США, которые получили бы «убедительные аргументы» для уже «почти проигранной» битвы с газопроводом.

Обозреватель пришел к выводу, что Россия не планирует «развязывать войну», так как заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.

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