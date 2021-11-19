Кличко: украинские малые города находятся на грани банкротства из-за цен на газ

Украинские маленькие города могут стать банкротами из-за разницы между установленным тарифом на голубое топливо для граждан страны и реальной стоимостью газа, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В данный момент столица Украины выделила больше 75 млн долларов на компенсацию разницы между тарифами и реальной стоимостью газа, сложившейся из-за роста цены голубого топлива. Кличко поделился соответствующей информацией во время интервью одному из порталов. Мэр Киева отметил, что это стоит столице больших средств. Кличко при этом задался вопросом, где эти деньги возьмут города, в которых нет столько возможностей.

Мэр Киева сообщил, что такие малые города в данный момент находятся на грани банкротства, либо социального взрыва. По словам градоначальника, власти страны до сих пор не погасили местным администрациям разницу в тарифах за прошлые отопительные сезоны и не компенсируют текущие расходы.