Депутат Рады Бужанский: украинский посол в Германии Мельник «плюнул в лицо» Берлину

Слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственного Берлина за «голодомор» — это плевок в лицо ФРГ. Соответствующее заявление сделал депутат Рады Максим Бужанский.

Бужанский также сообщил, что это заявление способно повлиять на запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Ранее Мельник написал на личной странице в социальной сети Twitter, что Германия косвенно несет ответственность за голодомор на Украинской ССР, так как Берлин был главным торговым партнером Москвы в 1932 году. Украинский дипломат из этого сделал вывод, что немецкое правительство «морально обязано признать это преступление геноцидом украинцев».

Депутат Рады отметил, что комментировать тут нечего. По словам Бужанского, посол Украины плюнул в лицо Берлину в наилучшее время, когда идут последние согласования российского трубопровода. Парламентарий также сообщил, что считает слова дипломата наивысшей степенью неуважения к памяти жертв 1930-х годов.