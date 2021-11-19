Десантируемая версия РСЗО «Торнадо-Г» для десантников может появиться в России

НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева может разработать демонтируемую версию 122-миллиметровой СЗО «Торнадо-Г» для Воздушно-десантных войск.

Генеральный директор «Сплава» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Смирнов сообщил ТАСС, что в новой государственной программы вооружений может появиться новая работа. Речь идет о десантируемом варианте установки «Торнадо-Г» на новом шасси.

«Торнадо-Г» является реактивной системой залпового огня калибра 122-мм, развивающей РСЗО «Град». Новая система может вести огонь с неподготовленных позиций автоматически, что позволяет быстро поражать цели и после сразу перевести артиллерийскую часть системы в походное положение.

Ранее на вооружении советских ВДВ состояла десантируемая РСЗО «Град-В». Она создавалась на базе автомобиля ГАЗ-66Б и оснащалась пакетом из 12 трубчатых направляющих.