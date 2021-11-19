Правоохранители доставили в суд подозреваемого в педофилии депутата КПРФ

Сотрудники правоохранительных органов доставили в суд приморского депутата Артема Самсонова, которого подозревают в педофилии, заявил адвокат регионального отделения КПРФ Николай Михальченко.

Во время беседы с журналистами Михальченко добавил, что заседание будет закрытым. Юрист также зачитал сообщение от адвоката подозреваемого Натальи Касиловой, которая уже находится в зале суда, передает РЕН ТВ.

Пресс-секретарь регионального СУ СК России Аврора Римская сообщила, что депутата Приморья Артема Самсонова, которого ранее задержали по подозрению в растлении лица, не достигшего 14 лет, отправили под арест.

Недавно стало известно, что депутата увезли из здания суда на автомобиле реанимации. Задержание коммуниста произошло 17 ноября на выезде из Владивостока. Самсонов может отправиться в тюрьму на срок до 20 лет.