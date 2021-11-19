Политолог Мартынов указал на неоосманские амбиции Анкары

Подаренная президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карта «Тюркского мира» стала провокацией продвигающей пантюркизм Анкары, заявил политолог Алексей Мартынов.

Карту «Тюркского мира» турецкому лидеру подарил лидер «Партии националистического движения» Девлет Бахчели. Помимо самой Турции и ряда других стран на ней оказались отдельные регионы России, Китая, Монголии и Ирана, пишет ФАН.

Подарок Бахчели приурочил к саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который был переименован в Организацию тюркских государств. В ходе выступления на мероприятии президент Турции фактически призвал мировое сообщество не вмешиваться в дела организации.

Директор Международного института новейших государств считает, что ползучая экспансия Анкары не так безобидна. По его словам, ситуация с картой «Тюркского мира» является провокацией, которая призвана прощупать реакцию России и мирового сообщества на неоосманские амбиции Эрдогана и турецкого истеблишмента.

По мнению аналитика, на такие провокативные действия нужно отвечать, иначе пантюркизм Анкары лишь усилит имперские амбиции Эрдогана. В конечном счете, это приведет к новой эскалации напряженности в регионе, заключил политолог.