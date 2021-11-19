Песков: Путин и Байден на встрече онлайн обсудят НАТО и Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал темы переговоров российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Песков сообщил, что в ходе онлайн-встречи лидеры двух стран обсудят НАТО и Украину. Песков не исключил, что переговоры пройдут до конца года.

«Более предпочтительным для начала является видеоформат, но опять же это будет зависеть от решения глав государств», — сообщил он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что между Москвой и Вашингтоном много споров на тему Киева, поэтому Украина обязательно будет на повестке онлайн-встречи. Песков отметил, что также речь идет о теме вокруг Украины и того, что является провокационными действиями НАТО у границ России. Это не может оставлять Москву равнодушной и вызывает необходимость принятия адекватных мер, заявил Песков.