ФСИН поставит контейнеры для раздельного сбора отходов 14 регионам России

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет одним из поставщиков мусорных контейнеров в российские регионы, у ведомства достаточно мощностей для производства, считают в РЭО.

ФСИН будет поставлять баки для раздельного сбора отходов в 14 регионов. Всего у службы будет закуплено более 17 тыс. контейнеров, сообщил РБК. Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев отметил, что ФСИН зарекомендовал себя надежным поставщиком. По его словам, служба имеет достаточно мощностей для производства баков для мусора.

«Ведь ФСИН — это не только колонии строгого режима, когда нельзя выходить за территорию, но и общий режим, когда заключенных трудоустраивают, в том числе на производства контейнеров. Контракты с ФСИН заключают 14 регионов, всего они приобретут 17 156 контейнеров для раздельного сбора отходов», — подчеркнул Буцаев.

Всего с 2019 года для регионов России закупили 146 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает телеканал «360». До 2024 года планируют приобрести около 800 тысяч таких баков. Помимо ФСИН поставками контейнеров будут заниматься Волгоградский композитный завод, «Северснаб», «Ай-Пласт», «Щербин», «Мегадрайв» и «Тара.ру».