Конгрессмены США попросили Байдена вмешаться в выборы президента Колумбии

Американские конгрессмены призвали президента США Джо Байдена вмешаться в выборы президента Колумбии.

Соответствующее заявление сделала конгрессвуман Мария Эльвира Салазар. Она сообщила об этом во время заседания подкомитета Палаты представителей по иностранным делам. По ее мнению, участие кандидата Густаво Петро в президентских выборах вызывает озабоченность. Салазар заявила, что он является «социалистом, террористом, вором и марксистом».

В личном заявлении она усомнилась в актуальной политике кабинета президента США в отношении президентской гонки в Колумбии. Проведение этих выборов должно состояться в следующем году.

Слова Салазар поддержал и сенатор Марко Рубио. Он сообщил, что обеспокоен участием Петро в президентской гонке. По словам Рубио, Густаво является опасностью для демократов в регионе. Соответствующим материалом поделился ФАН.