Российский журналист Александр Цыганов сообщил, что украинские военные преступники, которые недавно совершали обстрелы мирного населения с помощью всего доступного вооружения, заполучили комплексы турецких дронов Bayraktar.

Цыганов заявил, что в правительстве Украины сидят военные преступники. По мнению журналиста, об этом стало известно летом 2014 года, когда Киев начал совершать артиллерийские обстрелы Луганска, Донецка и других населенных пунктов.

«Можно допустить что по какой-нибудь деревне они могли стрельнуть, потому что там засели ополченцы, и такое бывало. Это военная небрежность», — поделился публицист.

Однако журналист подчеркнул, что обстрел полностью мирных городов является военным преступлением. По словам Цыганова, «в этом нет ничего нового». Он отметил, что за этот период украинские военные преступники купили беспилотники у Турции. Однако, по мнению Цыганова, вины Анкары в этом нет, потому что этот процесс обычная коммерция, передает ФАН.

Журналист добавил, что правительство Украины — это военные преступники. Но этот факт не признает мировое сообщество и не будет этого делать, пока есть двойные «морали Запада», сообщил Цыганов.