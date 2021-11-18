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Российский ФБР готов поддержать обвинения жителей ДНР против режима Порошенко

Политика
Российский ФБР готов поддержать обвинения жителей ДНР против режима Порошенко

Глава правозащитного Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада заявила о готовности поддержать иск граждан ДНР против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Тэрада в беседе с ФАН выразила надежду, что международные организации обратят на военные преступления, которые совершались в Донбассе с 2014 года при непосредственном участии властей Украины. Правозащитница поддержала данную инициативу.

«Как глава Фонда Борьбы с Репрессиями, я всецело поддерживаю эти иски и выражаю готовность содействовать в восстановлении справедливости для граждан ЛНР и ДНР», — заявила Тэрада.

Глава ФБР отметила, что граждане ДНР и ЛНР уже семь лет находятся в положении, идентичном положению сербов в Боснии. Она подчеркнула, что над ними издевались и продолжают издеваться «украинские каратели», но международные организации этого не замечают.

Иск против Порошенко был подан гражданами ДНР Виктором Баркаловым и Вадимом Шулаком. Порошенко обвинили в отдаче преступных приказов, которые привели к гибели мирных жителей и разрушению объектов гражданской инфраструктуры.

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