Жители Донецкой Народной Республики Виктор Баркалов и Вадим Шулак обратились в мировые инстанции с обвинением экс-президента Украины Петра Порошенко в систематических убийствах и геноциде населения.

За семь лет с 2014 года украинские военные преступники истребили огромное количество мирных граждан ДНР, в том числе детей и женщин, которые не являлись участниками военных действий, информирует Федеральное агентство новостей. Об этом авторы обращения сообщили в письмах, отправленных в Международный Уголовный Суд, Международный Суд, Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Безопасности ООН, Amnesty International и Human Rights Watch.

Главным виновником трагических и ужасающих событий, по мнению авторов письма, является Порошенко, последователями которого стали «временный президент Турчинов» (отдавший приказ на начало АТО), а после него президент Владимир Зеленский. Европа привыкла закрывать глаза на происходящее в ДНР, однако это не значит, что противоправные действия Киева нужно замалчивать.

Напротив, нужно привлекать к ним максимальное количество внимания. С такой точкой зрения согласились военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и глава российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада.