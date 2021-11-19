Пушков: миллионы советских граждан в годы Второй мировой стали жертвами геноцида

Недоработка Советского Союза заключается в том, что мировое сообщество до сих пор, признавая многомиллионные жертвы СССР во Второй мировой войне, не признает, что имел место геноцид советского народа.

Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, выступая в четверг на круглом столе в Совете Федерации.

По его словам, Россия, являясь государством-преемником СССР должна добиваться, чтобы на международном уровне гибель миллионов советских граждан была признана именно геноцидом.

«Наша страна тогда стала объектом геноцида как единое целое, поскольку в 1941 году отдельно Белоруссии, отдельно Украины или республик Средней Азии не существовало. Эту тему необходимо поднимать», — подчеркнул Пушков.

Сейчас, отметил сенатор, под термином геноцид как правило понимается истребление людей по принципу этнической принадлежности. Но помимо этого необходимо принимать во внимание и другие критерии.

За годы войны на территории Советского Союза было уничтожено до 18 миллионов мирных граждан, напомнил Пушков.

«Все граждане Советского Союза либо воевали на фронтах войны, либо были жертвами атак и уничтожения со стороны гитлеровской Германии. Причем имело значение гражданство СССР, не имела значения принадлежность к той или иной этнической группе… Все этносы рассматривались как низшая раса и как объект геноцида и колонизации», — объяснил сенатор.

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Данную тему, по его словам, в наши дни особенно необходимо поднимать, так как сейчас информация во многом заменила политику. В условиях, когда ведется борьба за новый мировой порядок, есть стороны, которые пытаются не только умалить подвиг советского народа, но и исказить роль СССР как в предвоенный период, так и в начале Второй мировой войны, а также исказить вклад, внесенный в победу над гитлеровской Германией союзниками. В рамках информационной войны появляются даже концепции, по которым Советский Союз якобы являлся одним из виновников того, что была развязана Вторая мировая война.