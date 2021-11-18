Военкор «КП» посоветовал «бить во все колокола» и рассказывать о преступлениях Киева в ДНР

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц уверен, что необходимо обращаться в международные инстанции с просьбой расследовать конкретные факты преступлений Киева в ДНР, чтобы этот вопрос не покинул мировую информационную повестку.

Без постоянной поддержки темы бесчинств Украины в медиапространстве этот вопрос постепенно перестанет освещаться, допускать этого нельзя, рассказал военкор в беседе с «Федеральным агентством новостей».

«Я считаю, что надо бить во все колокола и стучать во все двери... надо максимально широко рассказывать о преступлениях Киева в Донбассе с привлечением всех возможных лиц», - отметил Коц.

Западные СМИ взахлеб рассказывают о колоннах российской техники вдоль границы с Украиной. Однако Европа успешно замалчивает и игнорирует тот факт, что Украина стягивает запрещенную Минскими соглашениями технику к линии разграничения. Речь идет о танках, гаубицах. Все это происходит в непосредственной близости от линии соприкосновения. Если перестать привлекать к этому внимание, то постепенно в прессе останется лишь та информация, которая подается Киевом и его западными кураторами, заключил собеседник агентства.