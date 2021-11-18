Политолог Дзермант допустил изгнание Польши из ЕС из-за ситуации с мигрантами

Варшава может покинуть Евросоюз из-за ее реакции на миграционный кризис. С таким мнением выступил белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым.

Эксперт прокомментировал реакцию оппонентов минских властей, а также политиков Польши и Прибалтики на телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Если Евросоюз наладит отношения с республикой, то позиции этих государств сильно понизятся, возникнут вопросы о денежных вливаниях в эти страны. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Политолог Дзермант раскрыл неудобную для Польши правду о последствиях вежливой тактики Лукашенко по мигрантам. Он указал на уничтожение сценария, где Минск «плохой и злой».

«В Брюсселе начнут задавать очень неудобные вопросы по поводу разворованных средств и значимости самой Польши или Литвы в качестве некоего форпоста. В конечном итоге их могут даже изгнать, после чего Польша с Прибалтикой просто не выживут. Вот так вежливая тактика Лукашенко в ситуации с мигрантами может стереть как минимум Польшу с карты Евросоюза. В Варшаве это понимают, поэтому так и обижаются на ФРГ», — пояснил эксперт.

Ранее Лукашенко сообщил о сдерживании поставок оружия для беженцев, передает телеканал «360». По словам президента, главная цель Минска заключается в обеспечении безопасности людей.