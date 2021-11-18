Политолог Суздальцев указал на двойные стандарты Украины и Европы на примере Донбасса

Украина и Европа последние семь лет не поставили ни одного килограмма гумпомощи в Донбасс, поэтому их претензии по поводу указа президента РФ Владимира Путина бессмысленны. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Эксперт в интервью изданию «Украина.ру» указал на двойные стандарты Киева и Европы в отношении Донбасса. Политолог одним емким аргументом разрушил все претензии украинской стороны в адрес указа российского лидера.

Речь идет о документе, который Владимир Путин подписал 15 ноября. Указ признает выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров в России и допускает их наравне с отечественными до госзакупок. Суздальцев задался вопросом, чем лучше для Киева или Европы отсутствие такого документа.

«Украина возмущается российскому вмешательству — почему она тогда не поставляет гуманитарную помощь в Донбасс?», — поинтересовался эксперт.

Политолог также сравнил ситуацию в регионе с блокадой Ленинграда во времена Второй мировой войны, когда граждане умирали от голода.

«Не допустить, получается? Пускай люди умирают, дети умирают. Это двойные стандарты», — констатировал Суздальцев.

МИД Украина ранее отреагировал на указ президента России. Внешнеполитическое ведомство расценило его как «грубое вмешательство во внутренние дела страны» и передало Москве ноту протеста.