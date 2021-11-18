Ребенок мигрантов из Сирии умер на руках у родителей на польско-белорусской границе

Малолетний ребенок семейной пары беженцев из Сирии умер на польско-белорусской границе, сообщили в Польском центре международной помощи.

Почти два месяца на территории лесного массива находились четыре человека, в том числе один ребенок. Годовалый малыш погиб сегодня, еще трое нуждались в медицинской помощи. Один мужчина жаловался на боль в животе, а родители умершего мальчика на ранения в области голени и руки.

За 2021 год польские пограничники смогли предотвратить более 30 тысяч попыток нелегального проникновения на территорию своего государства. Однако ситуация с начала ноября только обострилась. К польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов из Сирии, Афганистана, Ирана, Ирака и Турции. Беженцы пытаются силой прорваться через ограждения.