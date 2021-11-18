Олег Романцев считает, что сборная России не провалила квалификацию ЧМ-2022

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев отказался считать провальным выступление российской сборной в отборочном турнире к 22-му чемпионату мира по футболу.

Олег Романцев заявил, что не согласен с теми, кто считает провальным выступление сборной России в группе H отборочного турнира к ЧМ-2022. По мнению одного из самых титулованных тренеров РФ, первое место заняла команда, которая «по праву считается сильнейшей». Слова Романцева приводит издание «Спорт-Экспресс».

«Российская сборная боролась за первое место, которое уступила лишь в последний момент. К тому же не считаю ее выступление плохим еще и по целому ряду объективных причин, о которых Карпин не говорит. У нового тренерского штаба фактически не было времени на подготовку, оценку истинных возможностей футболистов, с которыми предстояло выстраивать игру и решать задачу», — подчеркнул Романцев.

В десяти матчах отборочного турнира сборная России набрала 23 очка и заняла второе место в группе H. Весной следующего года национальная команда выступит в стыковых играх европейской квалификации к ЧМ-2022.