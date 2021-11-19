Кедми: успешные испытания российского противоспутникового оружия привели США в ужас

Американцев шокировала и привела в ужас ювелирная точность, с которой Россия, проводя испытания противоспутникового оружия, поразила объект на орбите Земли.

Такое мнение высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, слова которого приводит информационное агентство «SM-News».

Ранее о ювелирной точности, с которой Россия поразила свой собственный спутник рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. При этом оборонное ведомство опубликовало видеоролик, демонстрирующий движение обломков сбитого спутника «Целина-Д», которые никак и ничем не угрожают Международной космической станции.

Комментируя предоставленную Министерством обороны России информацию, Яков Кедми обратил внимание на то, что пока не сообщается, какую именно ракету российские военные использовали для поражения спутника. Известно лишь, что как заявил Серей Шойгу, это было сделано «с ювелирной точностью».

«Тут вопросов очень много, и любой ответ повергает американцев в ужас. Гиперзвуковое оружие, в США делают первые опыты, пока еще ни один эксперимент не закончился. А Россия уже наштамповала несколько систем − «Кинжал», «Циркон», «Авангард». Заявили о создании новой гиперзвуковой ракеты Х-95 вместо Х-100», — напомнил военный эксперт.

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Благодаря этому передовому оружию, Россия в войне в космосе, сильно опережает Соединенные Штаты Америки. В том, что касается гиперзвукового оружия, Россия ушла очень далеко вперед.

«И вот тут у них возникает тревога. У США есть шесть или восемь беспилотных «шаттлов» типа Х-37, которые летают в космосе», — отметил Кедми.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Китае была разработана технология уничтожения спутников, позволяющая не оставлять следов на орбите в виде обломков и космического мусора. По информации китайских журналистов, первые испытания этой технологии уже состояли. Новое противоспутниковое оружие Китая позволяет минировать в космосе любые объекты, после чего они выходят из строя, не разрушаясь. Поломка же не поддается квалификации, так как похожа на отказ двигателя.