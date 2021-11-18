Пульмонолог Пурясев перечислил основные признаки поражения легких при коронавирусе

Поражение легких можно определить по ряду признаков без прохождения компьютерной томографии. Как утверждает врач-пульмонолог Сергей Пурясев, одним из таких признаков является кашель.

Медицинский специалист подчеркнул, что при подозрении на поражение легких также можно измерить уровень насыщения крови кислородом. Пониженная сатурация также является признаком гипоксии.

«Появление таких симптомов, как одышка, одышка при физической нагрузке. Проявление воспалений, бронхитов, то есть проявляется кашель, мокрота, значит присоединилась бактериальная инфекция. Уже надо насторожиться», — уточнил Пурясев в беседе с информационным агентством URA.Ru.

Поражение легких также можно выявить с помощью функции внешнего дыхания. В рамках этой процедуры измеряется скорость вдоха и выдоха, а также объем насыщения и объем легких. Компьютерная томография проводится в экстренных случаях, а также при наличии онкологических заболеваний, подытожил Пурясев.

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