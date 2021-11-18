Вавилов предсказал реакцию Парижа и Берлина на публикацию переписки Лаврова

Германия и Франция, возможно, спокойно отреагируют на решение российского МИД опубликовать переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал доктор исторических наук, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов.

«Здесь никаких не будет особых возражений – раз опубликовали переписку, значит, это нужно для того, чтобы поставить все точки над i. И здесь понятна позиция российского МИД. Почему – потому что самое главное расхождение состоит в том, что мы говорим: прежде чем организовывать встречу в «нормандском формате», нужно договориться, о чем вести разговор», — объяснил эксперт.

При этом Вавилов напомнил, что украинцы до сих пор не объяснили, почему они не выполняют взятые на себя обязательства. А публикация переписки министров иностранных дел не является в истории чем-то совершенно новым, так как подобные инциденты неоднократно случались и ранее.

Пресс-служба департамента информации и печати МИД России /

Напомним, ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что переписка Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии была опубликована для того, чтобы наглядно показать, что не Россия саботирует проведение нового раунда переговоров в нормандском формате.

В адрес Москвы, напомнила Мария Захарова, в последнее время часто раздаются обвинения в саботировании переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. И эти обвинения искажают позицию российской стороны.

«Ее можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть ее саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем просто невозможно», — подчеркнул пресс-секретарь МИД России.

По ее словам, Россия не отказывается от переговоров в нормандском формате, но предлагает наполнить встречи «нормандской четверки» содержанием.