Публичное расследование дела о гибели Дон Стерджес в Эймсбери могут начать в 2022 году

Баронесса Хезер Хеллетт заявила о планах в начале предстоящего года провести публичное расследование по делу о смерти в Эймсбери британки Дон Стерджес.

В четверг, 18 ноября, глава МВД Великобритании Прити Пател официально разрешила изменить формат расследования, которое ранее находилось в статусе коронерского.

«Я благодарна министру внутренних дел за согласие инициировать [публичное] расследование по факту смерти Дон Стерджес и решение пригласить меня на роль председателя. Моя команда теперь будет заниматься всеми необходимыми приготовлениями с тем, чтобы расследование было организовано в начале 2022 года», — заявила баронесса.

Новый формат открывает ей доступ к целому ряду секретных документов, которые позволят ответить на дополнительные вопросы об обстоятельствах смерти Стерджес. Ранее Хеллетт выступала за необходимость максимально приблизиться к пониманию того, зачем и кто передал в Великобританию вещество, в результате контакта с которым скончалась Стерджес.