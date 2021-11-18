Путин предложил провести саммит стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН

Россия выступила с предложением провести саммит государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Глава РФ Владимир Путин озвучил эту инициативу на заседании коллегии министерства иностранных дел.

Постоянные члены Совбеза ООН несут особую ответственность за поддержание международного мира и стабильности. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, передает издание «EurAsia Daily».

«Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Россия намерена и далее твердо отстаивать зафиксированные в Уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров и, конечно, ключевую роль ООН в решении международных проблем», — отметил он.

Российский лидер добавил, что именно в русле такого принципиального подхода последовало предложение о проведении саммита, ведь потенциальные участники этого мероприятия не могут не чувствовать повышенную ответственность за поддержание мира и стабильности на планете.