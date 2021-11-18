Суд в Дании оставил в силе приговор обвиненному в шпионаже российскому ученому

Апелляционный суд западной Дании оставил без изменения приговор Алексею Никифорову, обвиненному в шпионаже. О вердикте в отношении российского ученого сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

Согласно имеющейся информации, ранее окружной суд в Дании признал россиянина виновным в осуществлении шпионской деятельности. Затем сторона защиты Никифорова попыталась обжаловать решение судебной инстанции. Однако апелляционный суд оставил в силе приговор ученому.

«При вынесении приговора апелляционный суд, кроме всего прочего, обратил особое внимание на тот факт, что обвиняемый на протяжении ряда лет участвовал в систематическом и целенаправленном шпионаже против исследований и продуктов в области экологически чистых технологий в Дании», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

Согласно вердикту по обжалованию судебного решения, 36-летнему Алексею Никифорову было предъявлено обвинение в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса. Отмечается, что судебное заседание, на котором рассматривалось дело, проходило в закрытом режиме.