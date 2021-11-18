Путин заявил о необходимости сохранять состояние напряжения на Западе

Последние предупреждения Российской Федерации в адрес стран Запада имеют эффект и у партнеров возникло «известное напряжение», нужно сохранять это состояние, чтобы им не пришло в голову устраивать Москве ненужный конфликт, рассказал глава государства Владимир Путин.

Соответствующим заявлением российский лидер поделился во время выступления на заседании Коллегии МИД РФ. По словам президента, в этой ситуации есть два момента.

«Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт. А нам конфликты не нужны», — подчеркнул Путин.

Ранее он заявил, что Москва и Пекин будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между государствами. По словам президента, двусторонние отношения РФ и КНР достигли наивысшего уровня за всю историю.