Показавшему Зеленскому неприличный жест депутату Леросу избрали меру пресечения

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения внефракционному депутату Верховной рады Гео Леросу, который показал в адрес президента Украины Владимира Зеленского неприличный жест.

На Лероса возложили личные обязательства сроком на два месяца, среди которых — необходимость сдать загранпаспорт, говорится в судебном решении. Он заявил, что не согласен с этим и намерен подать жалобу. Гособвинитель просил для депутата круглосуточного домашнего ареста, однако судья отклонила ходатайство.

Незадолго до этого Государственное бюро расследований Украины предъявило Леросу обвинение в хулиганстве. В ведомстве посчитали, что своим поступком он преследовал цель «повысить собственную медийную узнаваемость» и привлечь внимание СМИ.