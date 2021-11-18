Матрона Московская предсказала подъем России после множества испытаний

Россия перестанет мучиться, когда после множества преград ее жители смогут вновь прийти к православию, духовному развитию и традициям предков. Такое предсказание относительно будущего государства сделала Матрона Московская.

Матрона почитается православными христианами как одна из наиболее любимых святых. Она не раз делала таинственные прогнозы. Святая запомнилась людям благодаря своим предсказаниям о гибели семьи Романовых, революции, перехода власти к большевикам и победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Недавно стало известно зловещее пророчество Матроны Московской о «могильном холоде» в Европе без России. Слова провидицы опубликовал автор канала на «Яндекс. Дзен» «Городские легенды».

«Придет время, когда Россия обратит свое внимание на Восток. Будут заключены взаимовыгодные соглашения с Китаем и Индией, а Европа останется ни с чем», — говорила Матрона.

После многих испытаний Россия воспарит. Страна долгое время будет окружена ненавистью, однако после придет к величию. Страдания закончатся тогда, когда россияне восстановят три главных столпа — православие, духовное развитие и традиции предков, была убеждена святая.

Ранее японский журналист Масару Сато указал на предсказание возникновения коронавируса российским писателем Федором Достоевским. По словам представителя прессы, его пророчество было зашифровано на страницах книги «Преступление и наказание».