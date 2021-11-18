На вид свинина или говядина. В Мурино выпавший из многоэтажки кусок мяса пробил стекло машины

Владелец припаркованного на Петровском бульваре автомобиля обнаружил разбитым заднее стекло. Как выяснилось, дыру в нем пробил кусок сырого мяса.

На припаркованный автомобиль в Мурино упал кусок мяса, об этом сообщил паблик местных жителей Девяткино LIVE.

«Дорогие соседи, кусок мяса никто сегодня случаем не терял? Увесистый такой, на вид свинина или говядина. Если что, потеряшка у нас. Готовы вернуть владельцу, а то очень переживаем, что вы останетесь без вкусного ужина. Готовы вернуть владельцу, а то очень переживаем, что вы останетесь без вкусного ужина. Соседи, ну а если серьезно, то это, конечно, беспредел. Как обычно, оставили машину под окнами своего дома и обнаружили такой вот сюрприз в виде выбитого заднего стекла», — прокомментировал владелец поврежденного автомобиля.

Потерпевший предполагает, что кусок мяса выбросили с верхних этажей, поскольку удар был сильным и разбил стекло. При этом автор не теряет юмора.

«Может, хотели его в кастрюлю с супом бросить, а нечаянно промахнулись и попали в окно? Или жена-вегетарианка вернулась с работы пораньше, и мужу пришлось экстренно заметать следы преступления? Версий много. Явно же не бездумно выкинули кусок мяса из окна!» — заметил он.

Виновник случившегося пока не установлен, пишут СМИ.