Подлость или справедливость. Почему Белоруссия прекратила поставки электроэнергии Украине

Многолетняя игра Украины против Белоруссии рано или поздно должна была привести к ответным мерам. В этой связи совсем не удивительно, что Минск решил прекратить поставки электроэнергии в Киев с 18 ноября этого года. Такое мнение в разговоре с «Политикой Сегодня» выразил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Я бы не спешил обвинять Белоруссию в том, что население Украины вдруг окажется без электроэнергии, газа, отопления. Власти Украины давно шли к этой ситуации. Они столько раз написали, что Александр Лукашенко — самопровозглашенный президент, не признавая законную власть в Белоруссии, что должен был последовать ответ», — подчеркнул Колташов.

Агентство городских новостей Москва /

Как сообщили в белорусском министерстве энергетики, решение остановить энергопоставки на Украину обусловлено «установленным порядком» взаимодействия между странами «в рамках контрактных отношений».

«Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей», — передает пресс-служба ведомства.

Между тем, ситуация на энергетическом рынке Украине остается плачевной. По состоянию на 15 ноября, на складах тепловых электростанций насчитывалось чуть более 370 тыс. тонн угля, хотя, по плану украинского Минэнерго их должно быть порядка 3 млн тонн.

Из-за дефицита топлива ряд крупных энергетических компаний столкнулся с серьезными проблемами. К примеру, у «Донбассэнерго» и «Центрэнерго» сейчас работает лишь по одному энергоблоку. Та же ситуация — на Криворожской, Приднепровской и Луганской ТЭС.

energo.dtek.com / Пресс-служба ДТЭК

До этого момента аналитики полагали, что чрезвычайной ситуации удастся избежать благодаря аварийной помощи из Белоруссии. Последняя возобновила коммерческие поставки 6 ноября — график был сформирован с учетом имеющихся в республике технических возможностей.

По данным «Укрэнерго», Минск направляет в Киев около 10 млн киловатт-часов в сутки — это позволяет снять излишнюю нагрузку с украинского энергорынка (порядка 2,1%), однако все равно не решает проблему до конца. На этом фоне эксперты призывают украинцев готовиться к веерным отключениям электроэнергии.

Насколько последовательно будет вести себя Белоруссия в энергетическом вопросе, пока неизвестно, но очевидно, что киевские власти морально готовы к этой ситуации, убежден Колташов.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Их абсолютно не волнует, что запасы газа невелики и что не будет электрической энергии. Они привыкли прикрывать одну проблему еще большей проблемой. Катастрофу в энергетической сфере они рассчитывают прикрыть борьбой против РФ и Донбасса. А населению скажут, мол, прекратите обращать внимание на пустяки», — рассуждает политолог.

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не против продажи электроэнергии Литве и Украине, несмотря на их позицию по отношению к Минску.

«Конкретно говорю: будем помогать. Было бы подло иметь свободные мощности, иметь возможность производить энергию и полностью не потреблять, сидеть на ней, иметь в запасе и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански», — говорил Лукашенко.

После прекращения поставок из Белоруссии энергосистема Украины «подключилась» к России, свидетельствуют данные платформы операторов энергосистем стран ЕС (ENTSO-E). 18 ноября мощность трансграничных перетоков из РФ, позволяющих поддерживать работу украинской системы, достигала 308 МВт/ч.