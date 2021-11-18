Три человека погибли при взрыве на оборонном заводе в Румынии

Взрыв на заводе в городе Бэбень унес жизни троих человек, двое пострадали.

Раненые находятся в тяжелом состоянии, в сознание они так и не пришли. Инцидент произошел в четверг вечером. Уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям сообщил, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с противопехотной миной.

Предприятие входит в состав Energotech и занимается производством боеприпасов и вооружения. Завод является поставщиком Минобороны Румынии и НАТО. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.