Маэстро Понасенков вызвал на публичные дебаты экс-министра культуры Мединского

Экс-министр Владимир Мединский назвал концепцию историка Евгения Понасенкова о войне 1812 года «дурью». Последний потребовал ответить за сказанное перед собой и обществом.

Владимир Мединский должен отвечать за свои слова в отношении исторической деятельности Понасенкова, утверждает сам историк и публицист на «Канале здравого смысла» в YouTube.

«Мединский позволил в интервью одному из блогеров вякнуть, отвечая на вопрос относительно моей позиции о причинах войны 1812 года. Как он выразился, это «дурь». И за эти слава Мединскому придется ответить», — прокомментировал Понасенков.

Он также напомнил, что его бывший оппонент Олег Соколов, который приходится другом экс-министру, проиграл Понасенкову два суда. Сейчас он находится за тюремной решеткой, где отбывает наказание за расчленение девушки и незаконное хранение оружия.

Ранее Евгений Понасенков назвал современное празднование Дня Победы «идеологическим». Он заметил, что это «сигнал для общества», если такую позицию озвучивают столь «невежественные» люди, как Моргенштерн.