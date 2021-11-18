Ищенко рассказал, как Украину готовят к постепенной потере транзита газа

Германия считает «Северный поток – 2» перспективным проектом и рассчитывает на то, что он в конце концов заработает. На это указывает контракт российского «Газпрома» с немецкой компанией VNG.

Об этом в эфире YouTube-канала «Украина.ру» заявил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам, надежды Украины на то, что российско-германский проект будет заморожен, выглядят крайне наивными, учитывая «Газпром» и VNG ведут переговоры о продлении контракта с увеличением объемов поставляемого газа.

Тот факт, что Германия допустила украинскую компанию «Нафтогаз» до процедуры сертификации «Северного потока – 2», по мнению Ищенко, является простой формальностью, так как окончательное решение о допуске газопровода к эксплуатации будет приниматься другими людьми.

«Чтобы получать трубопроводный газ, надо иметь трубопроводы. "Ямал – Европа" все не прокачает, — подчеркнул политолог. — Учитывая трогательные отношения Евросоюза с Лукашенко, там в любой момент может сыграть внезапный белорусский фактор. Украинская ГТС просто находится под серьезной политической угрозой, я уже не говорю о ее изношенности».

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Украинская газотранспортная система находится в крайне изношенном состоянии и в любой момент там может произойти непредвиденная катастрофа. Это, по словам Ищенко, очень хорошо понимают в Германии. Риски также связаны с тем, что украинские власти провоцируют войну с РФ, утверждая при этом, что война уже идет, а также внутренней нестабильностью Украины.

Все это, по мнению эксперта, работает на пользу «Северному потоку – 2», а Украину приговаривает к постепенной потере статуса транзитной страны.

«В такой ситуации рассчитывать, что газ будет прокачиваться через Украину, может только полный идиот. До какого-то момента его можно качать, но Украина тут же начнет играть на этой трубе и может доиграться до непредвиденных последствий. Во-вторых, на Украине очень нестабильная внутриполитическая ситуация и неизвестно, сколько Украин будет послезавтра», — объяснил политолог.

Политические процессы в этой стране больше не поддаются ни регулированию, ни прогнозированию. И в Европе все это, естественно, учитывают, рассматривая перспективы запуска «Северного потока – 2», заключил Ростислав Ищенко.