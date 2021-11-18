Повышение прожиточного минимума до 12 654 рублей увеличит соцвыплаты россиян

Граждане России должны получать более высокие социальные пособия. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он дал поручения правительству по повышению социальных выплат. Основным изменением станет повышение прожиточного минимума, сообщают РИА Новости.

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6 процента», — сказал он.

Такое изменение повлечет за собой рост социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям. Также увеличится минимальный размер оплаты труда — он достигнет 13 тыс. 900 рублей в месяц.