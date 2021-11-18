Встреча с авторами спектакля «Час пробил!» состоялась в петербургском Доме Журналиста

Пресс-конференция с авторами музыкально-литературного спектакля «Час пробил!» прошла в Доме Журналиста в Петербурге.

Премьера спектакля состоится 24 ноября в здании Петербургской филармонии имени Шостаковича. На вопросы журналистов в рамках встречи ответили писатель Андрей Логинов, Государственного оркестра Ленинградской области Михаил Голиков и продюсер проекта Виолетта Пригожина.

«На сцене нашей филармонии имени Шостаковича стояла действительно такая россыпь великих имен. Не только композиторы, дирижеры, исполнители, певцы, актеры, режиссеры. Каждый раз, выходя на эту сцену, я испытываю трепет, вне зависимости от того, что будет исполняться», — рассказал Михаил Голиков в беседе с изданием «Слово и Дело».

В основу сюжета спектакля «Час пробил!» легла история произведения «Погребальная песнь» композитора Игоря Стравинского. Композиция была исполнена только однажды, а затем утеряна более чем на 100 лет.

В 2015 году партитуру «Погребальной песни» случайным образом нашли при переезде петербургской консерватории. Отмечается, что ноты лежали в папке под грифом «Списано» и только чудом оказались не уничтожены, попав в руки музыковеда Натальи Брагинской.

С момента находки пьеса исполнялась всего три раза, впервые — на сцене Мариинского театра. Авторы проекта уверены, что вместе со спектаклем весь мир сможет познакомиться с некогда утерянным шедевром Стравинского.