«Спартак» отреагировал на обвинения в покушении форварда Промеса на убийство

В московском «Спартаке» прокомментировали информацию о предъявлении прокуратурой Нидерландов обвинений в покушении на убийство нападающему Квинси Промесу.

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что столичный клуб не получал запроса из Нидерландов о предъявлении обвинений в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений форварду Промесу. Об этом он рассказал журналистам издания «Спорт-Экспресс».

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то "Спартак" будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало» — отметил Зеленов.

До этого нидерландские СМИ писали, что прокуратура Нидерландов выдвинула Промесу обвинения после расследования инцидента с его братом в июле 2020 года. В результате нападения родственник игрока красно-белых получил травму колена. В декабре прошлого года Промес был арестован на два дня, после чего его отпустили в статусе подозреваемого.