Российские регионы получат дополнительные объемы «Спутника Лайт» и «Спутника V»

Минздрав России направил в регионы страны дополнительные объемы вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V». Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

В России сейчас проводится массовая вакцинация от COVID-19. В рамках прививочной кампании гражданам доступен ряд препаратов, в том числе однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» и препарат «Спутник V».

«В настоящее время идет активная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Минздрав направил в регионы дополнительные объемы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V"», — заявил Гриднев.

По данным оперативного штаба, полный цикл вакцинации в стране уже прошло почти 58 млн россиян. На данный момент уровень коллективного иммунитета составляет 49%.

За минувшие сутки в России выявили 37 374 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии заболевание подтвердилось у 9 219 912 человек.