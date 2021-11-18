Власти Финляндии разрешили проведение вакцинации от COVID-19 для граждан России

Российские граждане, находящиеся на территории Финляндии, смогут вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-секретарь Финского института здравоохранения и социального обеспечения Пиррита Раутавуори.

Отмечается, что решение о вакцинации иностранных граждан будет приниматься каждым муниципалитетом по отдельности. Процедуру, в частности, смогут пройти граждане, владеющие недвижимостью в стране. В ведомстве рекомендуют не прививать иностранцев, прибывших в Финляндию на короткий срок.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, к числу которых относятся «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт». Согласно статистике, полный цикл вакцинации прошли 57 961 578 россиян.