Семь человек задержали в Венесуэле за попытку сжечь авто для голосования и сорвать выборы

Венесуэльские правоохранители задержали семь человек, которые проходят обвиняемыми по делу о терроризме после попытки устроить пожар в складских помещениях Национального избирательного совета.

Димас Гонсалес, Хосе Мигель Акунья, Франсиско Мойя и Кейнер Гутьеррес были задержаны 13 ноября при попытке поджечь и уничтожить машины для голосования и избирательные материалы, подлежащие к использованию на региональных выборах в ближайшее воскресенье, пишет ФАН.

По словам прокурора, Гонсалес и Акунья также обвиняются в криминальной контрабанде. У них ранее изъяли четыре топливных бака, десять металлических цилиндров с медными проволоками, три пластиковых бутылки с тканью внутри и несколько печатных материалов. Сааб добавил, что под арест были отправлены еще три человека. Один из них предоставлял полученную внутри учреждения информацию, а остальные отвечали за охрану склада. В отношении их также выдвинуты обвинения.

Итоги предварительного расследования указывают на связь арестованных с «крупной террористической группировкой», целями которой являются саботаж и срыв избирательного процесса.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил американское правительство в подготовке «заговора» против региональных выборов. Он сослался на статью в СМИ, в которой утверждается, что некий представитель Белого дома заявил о возможной попытке изменить итоги предстоящего голосования.

В ближайшее воскресенье, 21 ноября, граждане республики проголосуют на выборах 23 губернаторов, 335 мэров, а также муниципальных и региональных законодателей. Стоит отметить, что после трехлетнего бойкота в голосовании примут участие основные партии от оппозиции.