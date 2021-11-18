Шутка Андрея Норкина о кредите на Bentley развеселила студию «Места встречи»

Телеведущий Андрей Норкин порадовал публику очередной шуткой. На этот раз журналист рассказал в эфире «Места встречи» анекдот о Bentley и займе.

Норкин часто рассказывает байки в прямом эфире. Часто шутки журналиста связаны с темой передачи. На этот раз гости в студии обсуждали микрозаймы, закредитованность граждан и жизнь россиян не по средствам.

Норкин в шуточной форме дал понять участникам дискуссии, что иногда займы приходится брать не только тем, кто привык жить на широкую ногу. Анекдот журналиста про мужика и Bentley в кредит сразил студию «Места встречи» наповал.

«Элитный автосалон. Заходит в него мужичок неказистого вида. Подходит к продавцу, достает из кармана бумажку, разворачивает и говорит: "Ну, сколько у вас стоит Bentley GT Coupe?" "250 тысяч евро". "Ого! А на год в кредит?" "25 тысяч в месяц"», — привел начало диалога ведущий.

Мужчина обсудил условия кредита на два и три года, после чего удивился высоким выплатам. Продавец поинтересовался у посетителя, нет ли смысла задуматься о более дешевой покупке.

«Смысл-то, может быть, и есть, но плита-то с крана у меня упала именно на такую машину», — окончил анекдот словами мужика Норкин.

Ранее телеведущий в эфире «Места встречи» оценил щедрость России, передает телеканал «360». Он обратил внимание на помощь государства с газовыми поставками другим странам.