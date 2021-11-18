Настырность НАТО, миролюбивость России и ненадежность Запада. О чем говорил Путин в МИДе

Президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МИД. Он озвучил позицию России по актуальным вопросам внешней политики, а также перспективные задачи ведомства.

О концепции

Путин напомнил, что Россия — «миролюбивое государство», а потому ее внешняя политика должна обеспечивать благоприятные и безопасные условия для развития. Именно такая концепция и должна стать дорожной картой для МИД и других ведомств.

Глава государства подчеркнул, что в новой редакции этого документа будут «отфиксированы» конкретные направления деятельности с учетом непростой международной обстановки. По его словам, Россия привержена развитию взаимовыгодных и конструктивных отношений «со всеми странами и региональными объединениями».

«Безусловно, важно и дальше формировать атмосферу добрососедства, безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве. Для этого расширять отношения с партнерами по СНГ, с которыми нас сближают исторические, культурные, просто человеческие связи», — отметил Путин.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Особого внимания на фоне современных угроз и рисков, продолжил Путин, требует работа с союзниками по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он напомнил о серьезном вкладе организации в поддержание стабильности на евразийском континенте в последние десятилетия.

Президент указал, что Россия, будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, выступает за невмешательство во внутренние дела стран, а также справедливое разрешение споров при главенствующей роли этого органа.

О коронавирусе

Отгородиться от пандемии коронавируса в отдельно взятой стране не получится, подчеркнул Путин. В этой связи необходимо объединить усилия «на равной и справедливой основе».

minzdrav.gov.ru / Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России.

«Россия призывает наладить реальное сотрудничество в борьбе с этим коварным заболеванием. Без этого добиться успеха, победить вирус невозможно», — не сомневается президент РФ.

По мнению главы государства, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует более активно заняться проведением массовой иммунизации. В частности, она могла бы ускорить оценку качества, безопасности и эффективности новых вакцин и препаратов.

Об Украине

Кризис на Украине далек от разрешения, но при этом Киев демонстративно отказывается выполнять Минские соглашения и договоренности, достигнутые в «нормандском формате».

«Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только в Черном море, в других регионах, близких к нашим границам», — обратил внимание российский лидер.

Федеральное агентство новостей / Сарапулов / wikimedia.org / Екатерина Арутюнова / CC4

Тем не менее, по словам президента, важно «настойчиво и энергично» продолжать посреднические усилия в контактной группе и «нормандском формате», поскольку альтернативы этим механизмам не существует.

О миграционном кризисе

Глава государства заявил, что Европа использует миграционный кризис на польско-белорусской границе для давления на Минск. При этом западные страны забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере, указал президент РФ.

«Первое, что приходит в голову — детей жалко. Маленькие дети-то. Нет, поливают туда водой, слезоточивым газом, гранаты бросают. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают», — возмутился Путин.

Global Look Press / Patrick Pleul

О конфликте между Арменией и Азербайджаном

Российский лидер подчеркнул, что ситуация на границе Армении и Азербайджана не успокоилась и требует участия российского миротворческого контингента как гаранта стабильности и прекращения огня. По его словам, все страны региона, включая РФ, заинтересованы в долгосрочном урегулировании этих проблем.

Не менее серьезные задачи стоят и на афганском направлении, отметил Путин. После вывода войск США из Кабула возникла необходимость в дополнительных мерах обеспечения безопасности России на южных рубежах.

«В таком ключе надо действовать и дальше, предпринимая меры для того, чтобы предотвратить неконтролируемые потоки беженцев, не допустить проникновение через нашу границу террористов и других преступных элементов», — добавил президент.

Кроме того, российская дипломатия должна и дальше способствовать нормализации отношений между Сирией и арабскими странами, указал глава государства.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Про НАТО

Взаимоотношения РФ с НАТО, продолжающего «настырно и демонстративно» приближать свою военную инфраструктуру к российской территории, Путин назвал «удручающими». По его мнению, Альянс сломал все механизмы диалога — на его военную активность по периметру границ Москва будет реагировать.

«Ну, не хотят с нами сотрудничать — не надо. Не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят. Уже сигналы подают, что хотят сотрудничать. Но зачем высылать дипломатов? На голом месте, без всяких причин. Для них спорт что ли какой-то?» — задался вопросом Путин.

Хотя Запад является «не очень надежным партнером» и легко отказывается от любых прежних договоренностей, работать с ним нужно, заявил глава государства. Тем не менее Россия должна добиваться долгосрочных гарантий безопасности со стороны зарубежных стран.

flickr.com / CC BY-SA 3.0

О Китае

Несмотря на то, что некоторые западные партнеры пытаются «вбить клин между Москвой и Пекином», страны продолжат расширять сотрудничество и координировать шаги на международной арене, констатировал президент РФ.

«Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Можно сказать, считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. Разумеется, это не всем нравится», — признал Путин.

Впрочем, российский лидер в очередной раз подчеркнул, что Москва открыта к контактам, обмену мнениями и конструктивному диалогу.