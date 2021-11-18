Орки и тролли оказались в числе жителей России по результатам переписи населения 2010 года

Граждане России представились орками, троллями и эльфами во время прошлой переписи населения в 2010 году. Однако, по словам переписчиков, на стандартные вопросы они отвечали так же, как и все.

Как рассказал руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Олег Князев, человек может самоопределиться. Например, рассказать о своей национальной принадлежности либо определить себя к вымышленным персонажам, передает телеканал «360».

«У нас проживали орки, тролли, последние из могикан. Безусловно, их было немного — чуть больше одной тысячи на территории нашей страны с такой численностью», — отметил он.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения уже подсчитаны. Об этом рассказал заместитель главы Росстата Павел Смелов. По его словам, из анализа численности населения складываются внушительные цифры.