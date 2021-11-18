Лавров счел публикацию переписки с главами МИД доказательством саботажа Украины

Обнародованная переписка министра иностранных дел России Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами демонстрирует отказ Украины придерживаться Минских соглашений. Об этом сообщил сам глава МИД РФ.

Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается внутри минской контактной группы. В сентябре 2014 года структура приняла три документа, закрепляющие действия по нормализации обстановки. Однако после установления соглашений в регионе продолжаются боевые действия. Лавров прокомментировал действия Украины в этом вопросе и подчеркнул, что лучшим доказательством ее саботажа является опубликованная переписка с другими участниками урегулирования.

«Что касается опубликованной переписки, я думаю, что она достаточно красноречиво излагает суть вопроса. Не то, кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать, а именно суть того саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей. Они не хотят выполнять "Минск", они хотят его переписать», — пояснил дипломат.

Ранее телеканал «360» сообщил о нарушении украинской стороной перемирия в Донбассе три раза за сутки. Вооруженные формирования государства открыли огонь по территориям ДНР и ЛНР.