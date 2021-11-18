Юристы Пригожина предложили упомянутым в «расследовании» Bellingcat россиянам обратиться в суд

Компания «Конкорд» опубликовала заключение своей юридической службы относительно «расследования» группы Bellingcat и издания The Insider (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) о задержании 33 россиян в Белоруссии.

Указанные ресурсы опубликовали материалы, содержащие недостоверную информацию о предпринимателе Евгении Пригожине, которая порочит его деловую репутацию. На этом основании готовятся судебные иски к The Insider, а также заявления о клевете в отношении основателя издания Романа Доброхотова.

«Граждане, указанные в статье в качестве "наемников", "боевиков "ЧВК Вагнера", имеют все основания предъявить к The Insider и Доброхотову Р. иски и заявления о возбуждении уголовных дел по факту клеветы. Распечатанные анкеты без подписей не могут служить допустимым доказательством для обвинения указанных граждан в наемничестве», — говорится в заключении юрслужбы.

«Расследование» по сути рассказывает о преступной провокации должностных лиц и спецслужб Украины против граждан РФ.

«Причем сами авторы подтверждают, что украинские спецслужбы понимали преступность своих действий, в связи с чем предпринимались попытки скрыть провокацию, представив похищение граждан РФ, как "случайное" задержание после "случайной" посадки самолета», – обращают внимание юристы.

В публикации СМИ-иноагентов также подтверждается найм указанных лиц для законной охраны официального месторождения крупнейшей государственной компании. Для этого были сфальсифицированы электронные адреса «Роснефти».

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Эксперты «Конкорда» пришли к выводу, что юридически значимых доказательств «преступлений», о которых идет речь в статье, не приводится, равно как не найдено связи с «ЧВК Вагнера». Описанные события говорят о попытке государственного терроризма со стороны высших должностных лиц и спецслужб Украины, а также о попытке похищения граждан РФ. Данные факты будут переданы в Следственный комитет РФ.