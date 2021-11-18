Крым намерен привлечь Украину к ответу за организацию водной блокады

Украинские политики, ответственные за организацию блокады полуострова Крым, будут привлечены к ответственности и понесут наказание.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Комитета по законодательству парламента республики Крым, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело об экоциде в связи с действиями Украины, перекрывшей Северо-Крымский канал, по которому в Крым получал порядка 85% необходимой полуострову пресной воды.

«Наша рабочая группа продолжает работу над подготовкой иска о возмещении материального ущерба. Сама концепция иска уже сложена. Сейчас идет скрупулезная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесенного республике», — рассказал Трофимов.

По словам парламентария, рабочая группа доведет дело с подготовкой иска до конца, и приложит все документы, подтверждающие ущерб, понесенный Крымом и жителями полуострова из-за действий украинских властей. Но пока, добавил Трофимов, еще не назначены точные сроки подачи иска.

«От своих планов мы не отказываемся. Организаторы блокад Крыма, в том числе водной, уверен, понесут заслуженное наказание», — заключил парламентарий.

Предварительная сумма ущерба, понесенного Крымом из-за перекрытия поставок пресной воды по Северо-Крымскому каналу, по подсчетам рабочей группы составляет 1,47 триллиона рублей.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Напомним, энергетическая, транспортная и водная блокада Крыма были организованы киевскими властями после того, как на Украине в результате государственного переворота сменилась власть, а Крымский полуостров по результатам легитимно проведенного всенародного референдума принял решение о воссоединении с Россией.