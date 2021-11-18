Белоруссия намерена привлечь польских чиновников к ответственности за пропаганду войны

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц по статье о пропаганде войны.

Об этом сообщил в четверг глава ведомства Андрей Швед.

«Нами зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идет о наличии состава признаков преступления, предусмотренного статьей 123 уголовного кодекса нашей страны, а именно — пропаганда войны. В этой связи генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному комитету Беларуси», — цитирует его пресс-служба Генпрокуратуры.

Информация о преступных действиях должностных лиц Польши будет направлена для дачи правовой оценки в международные организации, в том числе ООН, уточнил Швед. По его словам, все преступные действия со стороны Польши совершались по прямому указанию или по предварительному согласованию с руководством страны.