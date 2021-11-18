Бизнес серьезно вложился. Ищенко объяснил, почему ФРГ не откажется от «СП–2»

Германии в конце концов придется выбрать между Соединенными Штатами Америки и Россией, так как усидеть на двух стульях у нее не получится.

Такое мнение в разговоре с Федеральным агентством новостей высказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

В частности, говоря о стремлении Польши любой ценой заставить Германию отказаться от сертификации нового российского газопровода «Северный поток – 2», Ищенко отметил, что большая часть политиков в ФРГ понимает, к каким тяжелым экономическим последствиям для страны приведет отказ Берлина от этого проекта.

В том случае, если Германия откажется от «Северного протока – 2», то есть выберет остаться в обойме США, она будет вынуждена пройти путь Украины и Прибалтики.

«Да, они остановят «Северный поток — 2» и разорвут полностью сотрудничество с Россией, но тогда Германия пойдет по пути разорения и достаточно быстро превратится во второстепенное государство. Потому что армии у нее и так нет, но не будет еще экономики и финансов», — объяснил Ищенко.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

При этом политолог с осторожностью делает прогнозы о дальнейшем развитии ситуации, так как, во-первых, в ФРГ есть политики, выступающие за союз с Америкой, а во-вторых, и Вашингтон не бездействует. Американцы со своей стороны продолжают оказывать давление и на Германию, и на весь Евросоюз.

Но на данном этапе, если судить по заявлениям немецких политиков, Берлин намерен продолжать сотрудничество с РФ и сертифицировать новый газопровод.

«Ведь германский и европейский бизнес очень серьезно в это вложились. И те политики, которые зарубят этот проект, уничтожат миллиардные инвестиции, то есть собственный бизнес. Причем если Газпром уже отбивает вложенные деньги и скоро совсем их отобьет за счет того, что из-за неконструктивной европейской политики резко возросли цены на газ, то другие стороны, которые вложились и еще ждут прибыли за счет транспортировки газа, останутся ни с чем», — объяснил Ищенко.

А речь идет о немецком и европейском бизнесе, который подобного пренебрежения своими интересами не прощает, заключил политолог.