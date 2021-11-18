Путин констатировал необходимость «нормандского формата» для разрешения кризиса на Украине

Усилия в рамках «нормандского формата» необходимо продолжать для разрешения кризиса на Украине. Об этом высказался президент России Владимир Путин.

Глава государства заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, отметил Путин. Однако на деле стороны потакают курсу Киева на демонтаж, подчеркнул президент. По его словам, это заводит переговоры в тупик.

«Другой альтернативы нет», — сказал президент о «нормандском формате».

Запад обостряет ситуацию в Донбассе, добавил Путин. В Киев поставляется летальное оружие, уточнил российский лидер.

Кремль ранее анонсировал выступление Путина на заседании Коллегии МИД. Президент и представители внешнеполитического ведомства должны обсудить курс России в отношении других стран.