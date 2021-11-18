О чем поет «Циркон». Россия дала гиперзвуковой сигнал США и НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным об учебном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон». Снаряд, выпущенный с многоцелевого фрегата «Адмирал Горшков», успешно поразил мишень в Белом море.

«Цель поражена прямым попаданием, — сообщили в российском Минобороны. — К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота».

Подобные стрельбы говорят не только о высокой степени подготовки Вооруженных сил РФ, но и являются определенным сигналом для геополитических оппонентов. Таково мнение эксперта Бюро военно-политического анализа, подполковника запаса Павла Калмыкова. Собеседник «Политики Сегодня» убежден в том, что больше всего руководство Североатлантического альянса беспокоят возможности «Циркона» на воде.

«Любые масштабные испытания российского оружия являются сигналом для США и НАТО. Особенного такого оружия, против которого у них нет защиты. Больше всего Альянс опасается того, что "Циркон" может обнулить все трансатлантические конвои. Если ракету запускать с подлодки, то от нее нет "противоядия". И все трансатлантические перевозки между США и Европой оказываются под угрозой», — объяснил Калмыков.

Global Look Press / MOD Russia

При этом дальность полета гиперзвуковой ракеты может достигать одной тысячи километров, а значит она способна настичь цель и на земле. Таким образом почти вся Европа оказалась «под колпаком» у российских войск, подвел итог военный эксперт.

Стоит напомнить, что это не первые испытания «Циркона» на воде. Стрельбы 2020 года настолько впечатлили западных пользователей Сети, что они усомнились в существовании такого оружия.

Справка ПС

«Циркон» летит в восемь раз быстрее скорости звука, а значит при попадании в цель мощность заряда увеличивается в несколько десятков раз. Поэтому у ПРО потенциального противника есть буквально несколько минут, чтобы среагировать на надвигающуюся угрозу. Если у обычной баллистической ракеты можно просчитать курс и сбить ее, то маршрут «Циркона» или другой российской ракеты — «Кинжала» — вычислить очень трудно, что делает их почти неуловимыми для вражеских ПРО.

Американские ракеты могут перехватывать цели на дальности до 120 километров и тоже летают на гиперзвуковой скорости. Но чтобы такими силами сбить один «Циркон», понадобится около 20 новейших американских ракет.