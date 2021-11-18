О чем поет «Циркон». Россия дала гиперзвуковой сигнал США и НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом Владимиром Путиным об учебном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон». Снаряд, выпущенный с многоцелевого фрегата «Адмирал Горшков», успешно поразил мишень в Белом море.
«Цель поражена прямым попаданием, — сообщили в российском Минобороны. — К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота».
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» https://t.co/qruWL803cu#Минобороны #АрмияРоссии #ВМФ #ПускиРакет #Циркон #КрылатыеРакеты #Испытания #ОружиеРоссии pic.twitter.com/4wozLqLiA4— Минобороны России (@mod_russia) November 18, 2021
Подобные стрельбы говорят не только о высокой степени подготовки Вооруженных сил РФ, но и являются определенным сигналом для геополитических оппонентов. Таково мнение эксперта Бюро военно-политического анализа, подполковника запаса Павла Калмыкова. Собеседник «Политики Сегодня» убежден в том, что больше всего руководство Североатлантического альянса беспокоят возможности «Циркона» на воде.
«Любые масштабные испытания российского оружия являются сигналом для США и НАТО. Особенного такого оружия, против которого у них нет защиты. Больше всего Альянс опасается того, что "Циркон" может обнулить все трансатлантические конвои. Если ракету запускать с подлодки, то от нее нет "противоядия". И все трансатлантические перевозки между США и Европой оказываются под угрозой», — объяснил Калмыков.
При этом дальность полета гиперзвуковой ракеты может достигать одной тысячи километров, а значит она способна настичь цель и на земле. Таким образом почти вся Европа оказалась «под колпаком» у российских войск, подвел итог военный эксперт.
Стоит напомнить, что это не первые испытания «Циркона» на воде. Стрельбы 2020 года настолько впечатлили западных пользователей Сети, что они усомнились в существовании такого оружия.
Справка ПС
«Циркон» летит в восемь раз быстрее скорости звука, а значит при попадании в цель мощность заряда увеличивается в несколько десятков раз. Поэтому у ПРО потенциального противника есть буквально несколько минут, чтобы среагировать на надвигающуюся угрозу. Если у обычной баллистической ракеты можно просчитать курс и сбить ее, то маршрут «Циркона» или другой российской ракеты — «Кинжала» — вычислить очень трудно, что делает их почти неуловимыми для вражеских ПРО.
Американские ракеты могут перехватывать цели на дальности до 120 километров и тоже летают на гиперзвуковой скорости. Но чтобы такими силами сбить один «Циркон», понадобится около 20 новейших американских ракет.