Владимир Путин: Россия является миролюбивым государством

Россия как страна придерживается дружественного курса по отношению к другим государствам, подчеркнул президент Владимир Путин.

Глава государства сделал заявление в ходе заседания Коллегии МИД России. Он объявил о создании новой концепции внешней политики, а также указал на миролюбивость РФ.

По словам президента, Москва намерена защищать принципы суверенитета и равенства стран. Также Россия собирается придерживаться курса невмешательства во внутренние дела других государств.

Ранее Владимир Путин рассказал о своем отношении к либерализму, передает телеканал «360». Если под этим понятием подразумевается свобода мысли, выбора и поиска решения, то в России всегда такое было, подчеркнул президент.